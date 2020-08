Calciomercato Atalanta, Miranchuk più vicino: c’è l’offerta

L’Atalanta fa sul serio per Miranchuk. I bergamaschi alzano l’offerta alla Lokomotiv Mosca. Affare vicino alla conclusione

L’Atalanta alza l’asticella per Aleksej Andreevic Miranchuk, dopo la prima offerta di 10 milioni rispedita al mittente dalla Lokomotiv Mosca. Così, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la proposta orobica sale a quota 15 milioni di euro, soldi in più che farebbero propendere il finale della trattativa a favore della società di Percassi.

Perchè il giocatore si avvicina alla scadenza naturale del contratto (2021) e più di tanto i russi non potranno tirare la corda, a meno di una perdita a zero. Inoltre, di rinnovo Miranchuk non ne ha mai parlato con la società, ecco perché la Dea potrebbe far leva proprio sulla volontà del giocatore per accontentare Gasperini, che lo ha posto come primo obiettivo di mercato.

Del resto il futuro di Ilicic è ancora incerto, almeno nei tempi per pianificare un ritorno in squadra, ecco perché il giocatore della Lokomotiv in questo momento risulta quasi fondamentale per la prossima stagione dei nerazzurri.

