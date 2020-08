Thauvin gradisce la destinazione Atalanta e i bergamaschi trattano con l’Olympique Marsiglia. Si lavora per abbassare il costo del cartellino

L’Atalanta è interessata a Thauvin. E molto. Anche perchè Gasperini lo reputa un elemento validissimo per accrescere il tasso tecnico e la fantasia del suo reparto offensivo. Da titolare o riserva di lusso. Da punto fermo o jolly d’attacco.

I bergamaschi vogliono rinforzare l’organico in vista della prossima Champions League che già nella stagione appena conclusa li ha visti protagonisti inaspettati e soprattutto ha consentito alla squadra di Percassi di mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso del calcio per squadre di club. Adesso tutti sarebbero disposti a pensarci ad un approdo a Bergamo, molti a considerarlo fattibile.

E infatti, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Thauvin avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento in Italia, anche se la richiesta economica per il suo ingaggio è giudicata troppo alta: 4 milioni di euro. Si lavora per abbassare le pretese, anche perchè la concorrenza per lui sarà tanta e di qualità: da Ilicic al Papu Gomez, passando per Zapata che sarà comunque intoccabile nel ruolo di prima punta. Insomma, Thauvin ha sul curriculum una Coppa del Mondo con la Francia e un Mondiale Under 20 vinto nel 2013, certo, ma dovrà entrare nei meccanismi oliati dal tecnico nerazzurro e farlo in fretta per giocarsela con tutti.

E infine c’è il costo del cartellino. L’Olympique quei 25 o 30 milioni di euro li considererebbe eccome per la cessione, ma l’Atalanta vuole spendere molto meno, specie in virtù di una scadenza di contratto prossima del giocatore, ovvero nel 2021. Occorre scendere intorno ai 15 milioni dunque, poi l’affare potrebbe sbloccarsi. L’Atalanta però ora può fare la voce grossa: forte del suo gioco che incanta tutti e del suo progetto in costante ascesa.

