Calciomercato Barcellona, rivoluzione Koeman | Occhi in casa Atalanta

In casa Barcellona dopo l’arrivo di Koeman in panchina ora si lavora in chiave mercato: puntati gli occhi su un giocatore dell’Atalanta

Continua il caos societario nel Barcellona. Dopo l’addio di Quique Setien, la panchina è stata affidata all’allenatore olandese, Ronald Koeman. Nel frattempo continua ad essere in bilico la posizione del presidente Josep Bartomeu, con le elezioni del prossimo marzo che potrebbero portare nuove sorprese. Il nuovo tecnico dei catalani si è da subito messo a lavoro in chiave mercato per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Tanti i nomi finiti nella lista degli acquisti dei blaugrana e tra questi ci sarebbe anche un calciatore dell’Atalanta.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, il nuovo allenatore del Barcellona avrebbe messo gli occhi anche sul centrocampista di Gasperini, Marten De Roon. Il calciatore olandese ha disputato un’ottima stagione con la ‘dea’, collezionando 45 presenze, due reti e 6 assist tra campionato e coppe. Nel suo ruolo naturalmente il centrocampista potrebbe risultare molto utile ai catalani, sopratutto qualora dovesse partire Sergio Busquets in mezzo al campo.

Da non escludere poi che oltre al blasone della squadra, a convincere De Roon al trasferimento potrebbe essere proprio il rapporto con l’allenatore olandese, che negli ultimi due anni ha allenato proprio l’Olanda, convocando spesso il calciatore dell’Atalanta e sfruttandone gli inserimenti.

