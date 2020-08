Conte punta Vidal e non solo: nei desideri del tecnico dell’Inter c’è anche Kante a centrocampo. Eriksen via con un’offerta top

L’Inter mette in stand-by Tonali e sogna in grande con Kante. Oltre a Vidal anche il mediano del Chelsea è un vecchio pallino di Conte, che lo vorrebbe a Milano per elevare ulteriormente il tasso qualitativo del centrocampo nerazzurro. I londinesi di Lampard non considerano il francese tra gli incedibili – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – ma non farebbero sconti chiedendo almeno 50 milioni di euro per la cessione.

Inter, obiettivo Kante: Eriksen rischia

L’Inter valuta le alternative al campione del mondo: il piano B si chiama Thomas Partey dell’Atletico Madrid (valutato circa 40 milioni) mentre più defilato c’è Ndombele dal Tottenham. In uscita invece oltre a Gagliardini e Vecino c’è anche Borja Valero, destinato a non rinnovare il contratto e a lasciare la Pinetina. Il restyling a centrocampo potrebbe coinvolgere clamorosamente anche Eriksen: il danese, sbarcato solo a gennaio all’Inter, non è entrato nelle grazie di Conte e potrebbe già salutare l’Italia nel caso arrivasse questa estate un’offerta importante in Viale della Liberazione. Da definire anche il futuro di Brozovic, negli ultimi tempi entrato nei radar di PSG e Bayern Monaco.

