Calciomercato Inter, sempre più vicino l’arrivo di Kolarov: si cerca l’intesa con la Roma, ecco le cifre dell’affare

L’Inter spinge per Kolarov e presto potrebbe regalare il laterale mancino serbo a Conte. Con il giocatore c’è già l’accordo, procedono i contatti con la Roma per trovare l’intesa economica. Secondo ‘Sky Sport’, la richiesta giallorossa è di 2 milioni di euro. Al momento, l’offerta dei nerazzurri è inferiore, ma di poco. Per la fumata bianca dunque siamo ormai in dirittura d’arrivo.

