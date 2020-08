Calciomercato Napoli, gli azzurri si fanno sotto per un giocatore dell’Inter: contatto con l’agente, ecco di chi si tratta

Napoli al lavoro nel ritiro di Castel di Sangro, ma all’opera anche sul mercato per trovare rinforzi adeguati da regalare a Gattuso. Gli azzurri devono effettuare alcune cessioni per operare liberamente in entrata, ma si muovono per gli innesti nelle zone di campo in cui ce n’è bisogno. Va trovato l’erede di Callejon sulla fascia destra, per rimpiazzare lo spagnolo rispunta a sorpresa un nome già seguito in passato dai partenopei. Vale a dire Antonio Candreva, esterno classe 1987 in uscita dall’Inter. La notizia arriva da ‘Sky Sport’, secondo cui l’agente del giocatore, Federico Pastorello, è stato in visita nel ritiro del Napoli e avrebbe parlato della possibilità di un trasferimento alla corte di Gennaro Gattuso. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

