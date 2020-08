Calciomercato Napoli, Karbownik in arrivo: i dettagli

Il Napoli è vicino al terzino polacco Karbownik del Legia Varsavia: operazione in dirittura d’arrivo con ripercussioni anche sulle cessioni

Il Napoli ha messo le mani su Michael Karbownik, 21enne, terzino sinistro polacco in forza al Legia Versavia. Operazione con il club estero già impostata, con l’accordo tra tutte le parti in causa per il trasferimento del calciatore alla corte di Gattuso. Un affare che ha ripercussioni anche sul mercato in uscita dei partenopei. L’arrivo di un giovane, infatti, può significare la permanenza al Napoli di Elseid Hysaj (è in scadenza di contratto, da capire se ci sarà l’accordo sul rinnovo).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO: cessione Koulibaly | Ultimatum al Napoli

In questo modo, Gattuso potrà avere tre esterni difensivi di esperienza (Hysaj può giocare su entrambe le fasce) più Karbownik, mentre Ghoulam resta destinato alla cessione.