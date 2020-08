Torna di moda il nome di Mario Mandzukic per l’Inter di Conte. Le ultime

Rispunta il nome di Mario Mandzukic in casa Inter. Stando al ‘Corriere della Sera’, Conte vuole giocatori esperti per dare l’assalto alla Juventus di Pirlo e starebbe pensando anche all’ex bianconero. Il club nerazzurro non ha grandi disponibilità economiche e l’attaccante croato, già accostato negli ultimi mesi, è attualmente svincolato. Come anticipato da Calciomercato.it, grazie allo ‘sponsor’ Ribery anche la Fiorentina ha messo nel mirino Mandzukic. Non è affatto da escludere dunque un suo possibile ritorno in Serie A. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

