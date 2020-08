Calciomercato Napoli, Allan-Everton: ci siamo, le cifre

Calciomercato Napoli, fatta per la cessione di Allan all’Everton: le cifre del trasferimento del brasiliano, beffata la Juventus

Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Everton per la cessione di Allan. Il centrocampista brasiliano raggiungerà l’ex tecnico Ancelotti per una cifra di 25 milioni di euro più 3 di bonus. Cessione importante per gli azzurri, che sblocca fondi per le operazioni in entrata. La Juventus si era interessata ad Allan come riportato dalla redazione di Calciomercato.it, ma alla fine l’hanno spuntata i ‘Toffees’.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, colpo dall’Inter: contatto

Calciomercato Napoli, Karbownik in arrivo: i dettagli