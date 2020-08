Calciomercato, guerra aperta con Messi: la mossa del Barcellona

Il Barcellona pronto a rispondere a Lionel Messi con un’altra missiva certificata: tra le parti è ormai guerra aperta

E’ ormai guerra aperta tra Lionel Messi e il Barcellona. La decisione dell’argentino di lasciare il club, per giunta provando a forzare la mano e utilizzare la clausola presente nel suo contratto che gli consente alla fine di ogni stagione di liberarsi a zero (ma scaduta per il club a giugno) ha aperto uno squarcio nel rapporto tra calciatore e club. Il 10 blaugrana avrebbe deciso di non presentarsi domani ai test medici di inizio stagione e – secondo quanto riferisce ‘Chiringuito Tv’ – è pronta immediata la risposta del Barça.

La società, infatti, dovrebbe inviare a breve un altro burofax, ricordando a Messi che è legato al club da un contratto tuttora in vigore che lo obbliga a presentarsi ai test di domenica 30 agosto. Un muro contro muro per il quale non si vede via di uscita con Manchester City, Psg e anche Inter e Juventus alla finestra per capire come muoversi per piazzare il colpaccio.