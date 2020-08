Nelle prossime ore Messi dovrebbe inviare un nuovo burofax al Barcellona. Tutti i dettagli

Continuano a rincorrersi notizie ed indiscrezioni riguardo al futuro di Leo Messi. Il sei volte Pallone d’Oro dovrà necessariamente risolvere la propria situazione con il Barcellona prima di accordarsi con un altro club. Il Manchester City di Guardiola è sempre in pole, anche se al momento la società blaugrana resta ferma sulla propria posizione e sta facendo di tutto per trattenere l’argentino. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel frattempo, però, stando al quotidiano catalano ‘El Periodico’, nelle prossime ore Messi dovrebbe inviare un nuovo burofax al Barça per comunicare la sua intenzione di non presentarsi domani ai test medici e quindi alla ripresa degli allenamenti, fissata invece per lunedì 31 agosto. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore. La ‘telenovela’ continua.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Messi-Manchester City, l’agente FIFA Di Frisco: “La trattativa andrà in fondo”

Calciomercato Juventus, Guelpa: “Contatti tra bianconeri e Jorge Messi”