In casa Inter si valuta un possibile addio di Milan Skriniar. Insieme a Brozovic o clamorosamente ad Eriksen, il difensore slovacco potrebbe finire sull’altare dei sacrificati per finanziare il mercato in entrata dei nerazzurri. L’ex Sampdoria è finito indietro nelle gerarchie di Conte nell’ultima parte di stagione, perdendo il posto da titolare nella retroguardia a tre del tecnico salentino.

Inter, assalto PSG per Skriniar: Marotta punta Paredes

La valutazione di Skriniar è scesa intorno ai 50 milioni di euro e oltre alle big di Premier pure il PSG avrebbe chiesto informazioni sul giocatore. Il classe ’96 piace molto al Dt Leonardo, con l’Inter che in caso d’assalto dei parigini chiederebbe l’inserimento nella trattativa di Leandro Paredes come scrive ‘Tuttosport’. Conte ritiene l’ex Roma un jolly interessante per il suo centrocampo, soprattutto se non dovesse concretizzarsi l’assalto a Tonali. Il sodalizio di Suning vorrebbe anche un conguaglio cash da 20-30 milioni di euro nell’affare con il Paris Saint-Germain, con Paredes che in Italia è stato accostato a più riprese anche alla Juventus.

