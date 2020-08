Borja Valero saluta l’Inter su Instagram: niente rinnovo per lo spagnolo, che piace a Fiorentina e Genoa in Serie A

Borja Valero lascia l’Inter. Dopo i rumors delle scorse ore, è stato lo stesso centrocampista spagnolo ad ufficializzare l’addio al club nerazzurro: “È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto”, il messaggio postato su Instagram dall’ex Fiorentina e Villarreal.

Niente rinnovo quindi per il 35enne giocatore, che è in scadenza di contratto con la società di Suning. Borja Valero lascia così dopo tre anni l’Inter e nell’ultima stagione è stato molto elogiato da Antonio Conte per le sue prestazioni e la professionalità. Lo spagnolo potrebbe comunque restare in Serie A: sulle sue tracce ci sarebbero il Genoa e la Fiorentina. In caso di sbarco a Firenze si tratterebbe di un ritorno per il centrocampista.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Eriksen | Super colpo da 50 milioni

Calciomercato Napoli, colpo dall’Inter: contatto