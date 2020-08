Calciomercato Milan, assalto Fulham a Florentino: no del Benfica

Al Milan continua a piacere Florentino Luis, ma c’è il forte ostacolo del Fulham: l’offerta degli inglesi è stata però rifiutata dal Benfica

Il Milan lo ha sempre seguito con grande attenzione. Ora però la pista sembra essersi raffreddata, perché per la mediana rossonera le due priorità al momento sarebbero Tiemoue Bakayoko e Sandro Tonali. Il francese sembra davvero ad un passo dal ritorno in rossonero, mentre per il talento classe 2000 il ‘Diavolo’ avrebbe accelerato fortemente superando l’Inter. Il nome di Florentino Luis resta però presente sull’agenda rossonera, anche se al momento il portoghese sembra rappresentare una seconda scelta.

Ecco allora che del momento di stallo da parte del Milan potrebbe approfittarne il Fulham. Il club inglese, tornato in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship, è a caccia di colpi prestigiosi e avrebbe affondato il colpo per il classe 1999. L’offerta dei ‘Cottagers’, 1 milione di euro subito per il prestito e 18 milioni di euro per il diritto di riscatto a fine stagione, è stata però rifiutata dal Benfica. Lo riferisce ‘A Bola’, che sottolinea come i lusitani non abbiano chiuso ad una trattativa. Il Fulham potrebbe dunque rilanciare, con la stessa formula: prestito con diritto. Il Milan osserva e mantiene Florentino come possibile alternativa.

