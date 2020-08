Calciomercato, la strategia di Messi per ‘convincere’ il Barcellona

Lionel Messi ha deciso di lasciare il Barcellona e vuole sfruttare la clausola presente nel suo contratto: lunedì la ripresa degli allenamenti

Lionel Messi via dal Barcellona: la bomba che dall’Argentina ha fatto il giro del mondo in pochi minuti è deflagrata ieri. Ormai non si parla di altro con la Pulce che vorrebbe sfruttare la clausola presente nel suo contratto che gli consente di andare via a titolo gratuito (per il club è però scaduta il 10 giugno). La società blaugrana per il momento fa muro con Planes che ha dichiarato di voler convincere il 10 argentino a restare.

Intanto la squadra è pronta a ritrovarsi: Messi la settimana prossima si ripresenterà in Spagna e si metterà agli ordini di Koeman. Come riporta ‘tycsport.com’, il calciatore non marcherà visita ma si aggregherà normalmente ai compagni di squadra, in attesa che la richiesta di cessione faccia il suo corso. Il Manchester City è pronto ad acquistarlo, così come il Psg, mentre anche l’Inter sogna…