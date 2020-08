Calciomercato Milan, ottimismo tra i rossoneri per il futuro di Ibrahimovic ma manca ancora l’accordo: il punto sulle cifre

Il Milan ha iniziato il ritiro precampionato, con un assente d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è rimasto in patria, l’accordo per la prosecuzione della sua avventura in rossonero non è ancora stato trovato. Le parti sono ottimiste, ma permane una certa distanza al momento tra la proposta del club e la richiesta del giocatore. Stando al ‘Corriere dello Sport’, si potrà chiudere soltanto se il Milan farà un ulteriore passo in avanti e Ibra accetterà una parziale riduzione dell’ingaggio. Fin qui, i rossoneri hanno messo sul piatto 5 milioni più comodi bonus per superare quota 6 milioni, il bomber chiede invece 7 milioni netti. Attesi sviluppi in settimana.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, contatti col Real: prestito possibile

Calciomercato Milan, Maldini su Ibra: “C’è sempre ottimismo”