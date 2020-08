Calciomercato, ‘bomba’ Messi | Le reazioni della stampa spagnola

La clamorosa decisione di Messi di lasciare Barcellona scuote il mondo del calcio. Ecco in particolare le reazioni della stampa spagnola

Clamoroso a Barcellona: Messi ha ufficialmente comunicato al club blaugrana di voler lasciare la Catalogna. Si tratta di una vera e propria ‘bomba’ di mercato, una di quelle notizie destinate a rimanere nella storia del calcio e del calciomercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Dopo una vita trascorsa in Spagna, il sei volte Pallone d’Oro avrebbe così deciso di cambiare aria. La notizia naturalmente ha scosso tutto il mondo del calcio, spagnolo in particolare. Dal ‘Mundo Deportivo’, quotidiano vicino al Barça, a ‘Sport’, ‘AS’ e ‘Marca’, ecco le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli per quella che è destinata a diventare la telenovela dell’estate e non solo.

