Panchina Genoa: incontro con Maran, ma Nicola resta in attesa. Ultime CM.IT

Il club rossoblu sonda il mercato degli allenatori: dopo D’Aversa, incontro con Maran

Sono ore bollenti per il futuro del Genoa. Il club rossoblu ha infatti organizzato un vertice con Maran, ex Cagliari, per valutare – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – un possibile cambio in panchina. Davide Nicola (ancora sotto contratto) intanto aspetta. Non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali ed è consapevole di aver fatto il possibile per strappare una conferma: con lui in panchina, la formazione rossoblu vanta una media punti da Europa League. Punti che gli hanno permesso di salvare il Genoa e di ottenere, nel contempo, la stima dei tifosi liguri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Genoa, offerta per l’acquisto del club: la posizione di Preziosi

Calciomercato, nuovo affare tra Napoli e Parma: ostacolo Genoa per gli emiliani