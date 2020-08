Genoa, offerta per l’acquisto del club: la posizione di Preziosi

Pervenuta un’offerta di acquisto per il Genoa da parte di una cordata italiana: immediata la risposta del patron Enrico Preziosi

Una proposta di acquisto per il Genoa. Nelle ultime ore si è parlato di una proposta fatta pervenire a Enrico Preziosi da una cordata italiana che vedrebbe la presenza di Andrea Radrizzani, anche presidente del Leeds, e Matteo Manfredi. Una proposta però che è stata respinta dalla società rossoblù. Secondo ‘Sky’ però nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti. L’offerta, al momento, sarebbe lontana dalla valutazione che fa del club Preziosi che a ‘Telenord’ avrebbe definito la proposta ridicola, invitando la cordata a renderla pubblica.

Da tempo il patron della società ligure sta cercando di passare la mano senza però che nessuna trattativa sia mai entrata in una fase avanzata. Di recente lo stesso patron del Genoa aveva preannunciato la volontà di farsi la parte, cedendo le redini del club ad un dirigente di lungo corso. Una decisione maturata nelle ultime settimane con il Grifone impegnato fino all’ultima giornata nella lotta per non retrocedere. Ora le voci su una possibile offerta per l’acquisto del club.