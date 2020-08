Champions League, Flick sul tetto d’Europa: ”Merito della squadra”

L’allenatore del Bayern Monaco, Hans Flick, parla al termine della vittoria della Champions League: elogio alla squadra ed all’intero staff

Hans Flick sorprende tutti e porta il Bayern Monaco sul tetto d’Europa. Dopo aver vinto la Bundesliga e la Coppa di Germania, il tecnico tedesco alza al cielo anche la Champions League. Una serie di trofei totalmente inaspettati se si torna allo scorso novembre, quando dopo l’esonero di Kovac, Flick passa da secondo a primo allenatore del Bayern Monaco, ma con tanto scetticismo e poca fiducia.

Ora il tecnico ai microfoni di ‘Sky Sport’ parla da campione d’Europa dichiarando: ”Questa vittoria è qualcosa che ancora non comprendo, ma è merito della squadra. A novembre leggevo sui giornali che non c’era più rispetto per il Bayern, ma abbiamo lavorato in maniera straordinaria in tutti i momenti, anche durante il lockdown. Questa vittoria è una conseguenza di un duro lavoro’. Poi quando gli viene chiesto il segreto per arrivare alla vittoria del triplete dopo la crisi autunnale risponde: ”Grazie ad un’atmosfera positiva da parte di tutti e verso di tutti. nella fase invernale abbiamo gettato le basi per arrivare ad avere questa forma. Il merito è sopratutto dei giocatori”.

