Psg, Tuchel a rischio: l’Inter osserva

Il Psg potrebbe tornare a pensare a Massimiliano Allegri per la panchina in caso di esonero di Tuchel. Il toscano è il prescelto da Leonardo ma anche dall’Inter

Trema la panchina di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco dopo il ko in finale di Champions League contro il Bayern Monaco torna in discussione. Ad osservare interessata l’evolversi della situazione legata alla panchina dei francesi c’è certamente l’Inter.

I nerazzurri, che potrebbero dire addio ad Antonio Conte, come ampiamente raccontato, stanno pensando ad affidarsi a Massimiliano Allegri, con il quale ci sarebbe già un accordo.

E’ proprio il toscano ex Juventus il nome in cima alla lista dei desideri di Leonardo, che con il ko di stasera ha in mano un elemento in più per riuscire a convincere la proprietà, che in passato è stata poco propensa all’esonero di Tuchel.

