Il Napoli e Zielinski sono vicini al rinnovo: l’agente del centrocampista polacco è in città e l’annuncio è atteso davvero a breve

L’agente di Piotr Zielinski – Bartlomiej Bolek- arrivato a Napoli nella giornata di oggi e ha risolto tutte le formalità riguardo al rinnovo del centrocampista polacco. L’annuncio è atteso già nelle prossime ore. L’accordo arriva anche grazie alla volontà di tutte le parti in causa. In primis, c’è Gennaro Gattuso fra gli artefici del rinnovo: il tecnico calabrese ha definito Zielinski ‘incedibile’, considerandolo uno dei capisaldi della compagine azzurra anche per la prossima stagione. Anche il centrocampista classe ’94 ha sempre espresso la propria volontà di restare a Napoli, tanto che le trattative per il rinnovo risalgono addirittura al periodo antecedente al lockdown. I dialoghi fra la dirigenza del Napoli e l’agente del polacco sono ripartiti al termine della stagione e hanno prodotto un accordo in breve tempo.

Sia dalla società che dall’entourage del calciatore c’è grande soddisfazione per l’accordo raggiunto. Zielinski firmerà un contratto da 4 milioni di euro a stagione, comprensivo di bonus, che lo legherà al Napoli fino al 2025. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Oggi il centrocampista polacco, così come altri giocatori del club azzurro, si trovava al ‘San Paolo’ per sottoporsi al ciclo di test per il ‘Coronavirus’ in vista della ripresa dell’attività agonistica. Viene scacciato, quindi, anche il fantasma della Juventus: i bianconeri stavano monitorando la situazione contrattuale di Zielinski, pronti a dare l’assalto al polacco in caso di difficoltà con gli azzurri.

