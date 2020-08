Calciomercato Inter, presa di posizione ‘social’ | Tifosi con Lukaku

I tifosi dell’Inter si schierano al fianco di Lukaku sui social: l’autogol con il Siviglia non ha intaccato l’amore dei nerazzurri per il bomber belga.

La partita di Romelu Lukaku contro il Siviglia è la perfetta metafora della finale di Europa League dell’Inter. Prima la rete, trasformando il rigore che si è procurato da solo, che per il belga ha significato il 34esimo centro stagionale: solamente il ‘Fenomeno’ Ronaldo ci era riuscito nella stagione d’esordio. Infine, l’occasione non concretizzata in contropiede e poi la sfortunata deviazione sulla rovesciata di Diego Carlos che ha portato alla sconfitta per 3-2. Dopo la finale Lukaku non si è voluto esprimere sui social, chiudendosi in un silenzio che racchiude tutta la rabbia di un grande campione. I tifosi nerazzurri, però, hanno voluto far sentire la propria vicinanza e la propria immutata fiducia nei confronti del colosso belga.

Al primo posto delle tendenze ‘Twitter’ ci è finito l’hashtag #WeLoveYouRom, indirizzato all’attaccante dell’Inter. I tifosi della ‘Beneamata’ non si dimenticano della grande stagione di Lukaku e dell’impegno profuso dall’attaccante per tutto l’anno. Romelu ha conquistato il cuore dei tifosi con la propria forza e con l’attaccamento dimostrato alla maglia nerazzurra. I tifosi hanno le idee chiare: Lukaku non si tocca.

