Calciomercato Napoli, Younes verso il prestito: le ultime

Il futuro di Amin Younes potrebbe essere un ritorno al passato: il Napoli è pronto a concedere il prestito in Germania al trequartista ex Ajax.

Arrivato a Napoli da due stagioni, Amin Younes non ha trovato lo spazio che sperava. Nelle giovanili dell’Ajax è cresciuto ed è diventato un calciatore di qualità. Proprio nello storico club di Amsterdam ha stretto con giocatori quali de Ligt, de Jong, Van de Beek e Nouri: talento la cui ascesa è stata interrotta da un arresto cardiaco a soli 20 anni. Younes non ha mai dimenticato ‘Appie’ e, per lui, ha voluto la maglia numero ’34’ quando è arrivato a Napoli. Ora, potrebbe lasciare il club campano per tornare in Germania: le ultime.

Come rivelato da ‘Sky Sport’, il Fortuna Dusseldorf ha chiesto al Napoli il prestito di Amin Younes. L’attaccante tedesco, nato a Dusseldorf, starebbe spingendo per ritornare nel suo paese natale. Nonostante il Fortuna sia retrocesso in Zweite Liga, Younes avrebbe deciso di tornare nella propria città per rilanciare la propria carriera. Il club campano starebbe valutando la situazione e potrebbe aprire presto ad una sua cessione in prestito.

RM

