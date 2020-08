Mihajlovic positivo al coronavirus. L’annuncio del Bologna

Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus, lo comunica il Bologna. Il tecnico è asintomatico e resterà in isolamento nelle prossime due settimane

Il coronavirus colpisce ancora la Serie A. Oggi pomeriggio, il Bologna ha annunciato la positività al COVID-19 di Sinisa Mihajlovic, le cui condizioni di salute ovviamente preoccupano particolarmente vista la battaglia vissuta durante lo scorso inverno contro la leucemia.

Il club ha pubblicato questo comunicato attraverso i suoi canali ufficiali: “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”.

Alla notizia comunicata dai felsinei, si aggiunge quella della Fiorentina: il club viola ha annunciato che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri.

