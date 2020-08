Calciomercato, Orsolini cambia agente | Big alla finestra

Il recente cambio di agente di Riccardo Orsolini potrebbe preludere ad un suo addio al Bologna: Roma e Fiorentina sono in pressing.

Reduce da una grande stagione con la maglia del Bologna, Riccardo Orsolini si è consacrato come uno dei migliori talenti del calcio italiano. Nell’ultima Serie A l’esterno dei ‘Felsinei’ ha collezionato ben 8 reti e 6 assist, oltre ad una serie di grandi prestazioni che non possono essere racchiuse nella semplice statistica. Nella giornata di ieri Orsolini ha annunciato il cambio di procuratore, abbandonando il suo storico procuratore Donato Di Campli per passare sotto la tutela di Michelangelo Minieri. Il cambio di agente potrebbe essere un preludio all’addio al Bologna.

Il passaggio di Orsolini sotto l’agenzia di Minieri potrebbe favorire una sua eventuale cessione. Il manager, infatti, cura anche gli interessi di Castrovilli, Kouame e Riccardi, fra gli altri, e ha ottimi rapporti con la Roma e con la Fiorentina. Un legame che potrebbe portare all’acquisto dell’attaccante piceno. In particolare, i giallorossi potrebbero avere bisogno di sostituire Cengiz Under e la nuova proprietà potrebbe presentarsi con il colpo Orsolini. Non bisogna poi dimenticare la Juventus che, nonostante la cessione a titolo definitivo al Bologna, non ha mai perso di vista l’azzurro classe ’97. Il futuro di Orsolini potrebbe essere lontano da Bologna.

