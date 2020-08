Calciomercato Juventus, Pirlo chiama l’ex compagno: lo vuole nello staff

Andrea Pirlo vuole Alessandro Nesta nel suo staff: il tecnico bianconero avrebbe contattato l’ex compagno di squadra

Con Roberto Baronio già nello staff ed Igor Tudor che si è liberato dall’Hajduk Spalato ed è pronto ad entrare a far parte della squadra di Andrea Pirlo, manca ora un secondo “di peso” in quello che sarà lo staff del nuovo allenatore della Juventus. E il nome in questione potrebbe essere quello di Alessandro Nesta. Il tecnico, che ha sfiorato la promozione in Serie A con il Frosinone, sarebbe infatti stato contattato dall’ex compagno di squadra, che lo vorrebbe con sé in bianconero.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Pirlo avrebbe contattato l’ex compagno di Milan e nazionale offrendogli il ruolo di vice allenatore, ruolo attualmente vacante nell’organigramma bianconero. Tudor infatti si occuperebbe in particolar modo della difesa e il suo arrivo non escluderebbe quello di Nesta, che starebbe seriamente riflettendo sulla proposta.

