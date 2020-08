Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Tudor lascia l’Hajduk Spalato

Igor Tudor, ex giocatore della Juventus, è pronto ad affiancare Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ex allenatore dell’Udinese si è infatti liberato del suo contratto con l’Hajduk Spalato

Igor Tudor si prepara a tornare alla Juventus dopo l’esperienza da calciatore. L’ex allenatore dell’Udinese ha ufficialmente lasciato l’Hajduk Spalato ed è pronto ad affiancare Andrea Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora.

Un altro ex giocatore bianconero farà dunque parte dello staff della Juventus. Inizia così a prendere forma il nuovo corso targato Andrea Pirlo, chiamato per sostituire Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli esonerato dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione di Rudi Garcia.

