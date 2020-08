Il silenzio di Leo Messi continua a favorire i rumors di calciomercato: secondo la testata catalana ‘Sport’, anche la Juventus sarebbe in agguato per l’argentino

Leo Messi continua a restare in silenzio e a favorire i rumors di calciomercato di mezza Europa. L’argentino valuta seriamente, più che mai, l’addio al Barcellona, e come raccolto da Calciomercato.it sono Manchester City e PSG i club favoriti per strapparlo al Camp Nou, con l’Inter a seguire. La lista di pretendenti, però, non si limiterebbe solo a questi tre nomi.

Il quotidiano spagnolo ‘Sport’, notoriamente vicino agli azulgrana, ha infatti pubblicato oggi un articolo titolato “PSG, Inter e Juventus in agguato per Leo Messi”. Secondo la testata catalana, infatti, la Vecchia Signora starebbe “tenendo d’occhio” la situazione della Pulga, nonostante le difficoltà dell’affare sarebbero enormi, visti i 31 milioni di euro netti che già percepisce Cristiano Ronaldo. Messi ne guadagna oltre 40, e farlo coesistere col suo eterno rivale, per quanto affascinante, è un’ipotesi in grado di devastare qualsiasi bilancio.

