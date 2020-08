Calciomercato Inter, colpo Messi: Suning ci crede e lavora sottotraccia

L’Inter lavora alla realizzazione del sogno Messi: Suning si sta muovendo sottotraccia per portare a Milano l’argentino, i cui dubbi sulla permanenza a Barcellona aumentano

Leo Messi non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Anzi, dopo l’incontro andato in scena ieri con Koeman, i dubbi sulla sua permanenza al Camp Nou sono aumentati. Secondo ‘Rac1’, l’argentino avrebbe dichiarato all’allenatore di vedersi “più fuori che dentro” il club.

Una dichiarazione forte, che scatena le fantasie dei club sulle sue tracce. Manchester City e PSG sono in pole, ma l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ tiene viva anche la pista Inter. La rosea ha titolato oggi in prima pagina ‘Inter, coppa e Messi’, spiegando al suo interno che Suning sta lavorando sottotraccia per portare il fuoriclasse argentino a Milano, e che i nerazzurri ci credono.

Restano enormi difficoltà: la clausola da 700 milioni (il Barcellona non vuole saperne di liberarlo gratis), il contratto da 100 milioni lordi, la concorrenza di Guardiola e Neymar… Però gli interisti vogliono provarci. Leo è un sogno sin dai tempi di Moratti e si farà il possibile per realizzarlo in questi mesi.

