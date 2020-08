In casa Inter il sogno impossibile è sempre Lionel Messi impegnato nell’ardua decisione relativa al suo futuro. L’argentino ha parlato con Koeman

Il futuro di Lionel Messi appare più lontano che mai dal Barcellona. La rivoluzione in atto del club blaugrana potrebbe a sorpresa coinvolgere addirittura il sei volte Pallone d’oro sempre meno convinto di continuare la sua avventura in Catalogna. Le ultime novità arrivano direttamente dalla Spagna con l’emittente radiofonica catalana ‘RAC1’ che ha evidenziato come nell’incontro con il nuovo tecnico del Barça, Ronald Koeman, Messi avrebbe confessato di avere dei dubbi sulla sua permanenza in blaugrana. Il calciatore ha infatti informato il tecnico di vedersi per ora al di fuori del club e di non vedere chiaramente il suo futuro a Barcellona. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il fenomeno argentino è però consapevole delle difficoltà eventuali di lasciare il Barça viste le condizioni contrattuali e l’accordo vigente fino al 2021. L’Inter resta alla finestra per un sogno al momento ancora complicatissimo da realizzare e che in ogni caso vedrebbe anche altre squadre pronte a fare follie qualora Messi lasciasse davvero il club che lo ha consacrato.

