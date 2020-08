Calciomercato Inter, addio Messi | L’annuncio di Koeman

In occasione della sua presentazione come nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ex difensore dei blaugrana, ha parlato anche del possibile addio di Lionel Messi

Intervenuto in conferenza stampa in occasione della sua presentazione come nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, tecnico olandese, ha parlato anche del futuro di Lionel Messi: “Non so se dovrò convincerlo a restare con noi. La cosa chiara è che è il migliore al mondo e vuoi averlo sempre con te in squadra. Lavorare con lui è speciale perché è uno di quei giocatori che vincono le partite”.

Koeman ha poi aggiunto: “Se lui volesse restare, io sarei felicissimo, vorrei sapere cosa pensa. (Leggi la nostra esclusiva) Starà poi a me prendere le decisioni in merito al futuro. In ogni caso, Lionel Messi ha un altro anno di contratto con il Barcellona ed è un elemento che vorrei sempre con me”.

