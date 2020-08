Calciomercato Inter, Messi e i dubbi sul Barça: ultime CM.IT

Il futuro di Lionel Messi tiene banco in questi minuti. Nessuna smentita da parte dell’entourage dell’argentino sulle ultime news

Il futuro di Leo Messi continua a tenere col fiato sospeso i tifosi del Barcellona. L’addio di Abidal e l’arrivo di Koeman non hanno sortito al momento gli effetti sperati. L’argentino continua il suo silenzio pubblico e le sue riflessioni mentre il club si interroga e, se in pubblico annuncia di “sperare” nella sua permanenza, in privato fa sapere che non accetterà alcuna offerta per la sua stella.

Troppi disastri nell’ultimo anno per Bartomeu, che non vuole appuntarsi anche la triste medaglia del “presidente che ha fatto scappare Messi”. La Pulga adora Barcellona, la sente come casa sua, ma ha una priorità: vincere tutto. A 33 anni appena compiuti non ha più tante stagioni da buttar via e, se la società culé non gli offrirà garanzie, spingerà per l’addio con Manchester City e PSG in pole per convincerlo davanti all’Inter, che ha dalla sua degli indubbi vantaggi fiscali ma un progetto tecnico ancora acerbo rispetto a quello dei giganti europei.

Barcellona, nessuna smentita da Messi

Dal Barça e dall’entourage di Messi non smentiscono le ultime indiscrezioni di RAC1, secondo le quali oggi il giocatore avrebbe confessato a Koeman di vedersi “più fuori che dentro” il club. Il mal di pancia è fisiologico dopo le catastrofi di quest’anno, e probabilmente non passerà finché Messi non vedrà novità serie e importanti sul mercato (Lautaro, per esempio, lo farebbe assai felice). Potrebbe anche non passare affatto, però: questo nessuno lo esclude. Guardiola, suo papà calcistico, e Neymar, suo fratello di campo, attendono speranzosi.

