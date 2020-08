Calciomercato, ESCLUSIVO Nazziconi: “Messi si sente fuori dal Barcellona”

Il caso Messi scuote ancora il Barcellona e tiene col fiato sospeso i tifosi blaugrana e non solo. Ai microfoni di Calciomercato.it il giornalista Sebastian Nazziconi ha fatto il punto

Nel corso della diretta di Calciomercato.it è intervenuto il giornalista argentino di ‘Tyc Sports’ Sebastian Nazziconi che ha fatto il punto della situazione in merito al delicatissimo caso Leo Messi a Barcellona: “Messi era in vacanza con Suarez e Alba e l’ha lasciata per andare da Koeman. Incontro nella sua villa a Barcellona. 4 ore fa è terminato l’incontro e per la prima volta nella sua storia Messi si sente fuori dal Barcellona e può approdare in un altro club. È molto difficile da dire se lascerà. Bartomeu non vuole passare alla storia come il presidente che venderà Leo Messi. La sua è una clausola che nessuna squadra può soddisfare. Nessun club può pagarlo 700 milioni per questo motivo è difficile dire se andrà via da Barcellona in questa finestra. È il momento peggiore di Messi al Barça e aumentano le possibilità che possa lasciare i catalani”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

KOEMAN – “Problema Koeman? È un allenatore molto rispettato e seguito. Messi ha chiesto di migliorare la squadra in un grande progetto ma al momento il Barça non può garantirlo. Il nuovo dt Planes prenderà molti giovani e altri ne ha in squadra come Ansu Fati. Questo nell’ottica di Messi non si sposa con un grande progetto. Il club ha però bisogno di vendere alcuni calciatori e puntare sui giovani”.

LE PRETENDENTI – “Al momento ci sono due squadre che possono comprarlo: PSG e Manchester City. C’è un aspetto che potrebbe favorire un arrivo di Messi in Italia, ovvero la bassa tassazione (col decreto crescita ndr). Questa potrebbe essere l’unica chiave che potrebbe alimentare le voci dell’argentino all’Inter“.

