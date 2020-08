Calciomercato Milan, futuro Pobega: la decisione del club

La stagione di Tommaso Pobega con la maglia del Pordenone non è passata inosservata. Il giovane centrocampista classe 1999 farà ritorno al Milan

Sono diversi i club di Serie A che hanno bussato alla porta del Milan per Tommaso Pobega. Il Torino ha da tempo mostrato interesse per il calciatore, che lo scorso 15 luglio ha compiuto 21 anni. Di recente anche Sassuolo e Udinese hanno chiesto informazioni ma per i rossoneri Pobega non si muove.

Per il giovane italiano è pronto un nuovo contratto, i rossoneri vogliono blindarlo e affidargli un ruolo importante. Stefano Pioli ha chiesto quattro mediani titolari: l’idea del Milan è quella di affiancare Pobega a Bennacer, Kessie e al nuovo acquisto che molto probabilmente sarà Bakayoko.

