Calciomercato Milan, Aurier si avvicina: le ultime dall’Inghilterra

Il Milan continua a trattare l’acquisto di Aurier. Il terzino in forza al Tottenham è il primo nome per rafforzare la corsia destra

E’ Serge Aurier il nome in cima alla lista del Milan per rafforzare la corsia destra di difesa. Il terzino in forza al Tottenham è da tempo nel mirino dei rossoneri, le parti sono in continuo contatto per riuscire a trovare un accordo.

Dall’Inghilterra arrivano novità importanti legate alla trattativa: secondo ‘The Times’, l’accordo per il trasferimento di Aurier in rossonero sarebbe davvero vicino. Le ultime news parlavano di una richiesta di 20 milioni di euro da parte degli Spurs, con il Milan, invece, disposto ad arrivare a 15. Probabile che la fumata bianca arrivi a metà strada.

I soldi per l’acquisto del calciatore ex Psg, i rossoneri sperano di incassarli dalla cessione di Davide Calabria. Il calciatore scuola Milan piace soprattutto in Spagna, con le due squadre di Siviglia in prima linea ma attenzione all’interesse da parte del Torino di Marco Giampaolo, che potrebbe portare in granata diversi rossoneri.

