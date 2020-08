Calciomercato Milan, contatti Maldini-Real | Nuovo affare in vista

Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza il possibile arrivo in rossonero di un altro giocatore del Real Madrid dopo Theo Hernandez l’estate scorsa

Un anno dopo Theo Hernandez, il Milan potrebbe mettere le mani su un altro giocatore del Real Madrid che ha però fatto fortuna in un altro club. Parliamo di Oscar Rodriguez, centrocampista offensivo messosi in luce nella stagione da poco conclusa nelle file del Leganes. Stando a ‘Sport Mediaset’, il dt rossonero Maldini è in contatto diretto con il Real – proprietario del cartellino del 22enne – per cercare di giungere a un accordo. Rodriguez andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu e costare sui 20 milioni di euro, proprio la cifra che il Milan spese per Hernandez l’estate scorsa. Stavolta, però, il presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez vorrebbe inserire una ‘ricompra’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’Atalanta spinge per Miranchuk | Ultime CM.IT