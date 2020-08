Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. La nota ufficiale del Napoli

Caso di positività al Coronavirus anche nel Napoli. Il club azzurro ha comunicato su Twitter che “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”. Scatta così l’allarme in Serie A in vista della nuova stagione: già ieri Mirante della Roma e tre calciatori del Cagliari sono risultati positivi. Ma non solo. Anche in Serie B, nel retrocesso Brescia, si è registrato un altro caso.

