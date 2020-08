Brescia, giocatore positivo al Coronavirus | I dettagli

Anche un calciatore del Brescia sarebbe risultato positivo al Covid. Tutti i dettagli

Nuovo caso di positività al Coronavirus nel calcio italiano dopo quelli di Mirante e di quattro calciatori del Cagliari. Come riportato da ‘Sport Mediaset’, un giocatore del Brescia è risultato positivo al Covid-19 al rientro da una vacanza in Sardegna, dove nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle ‘Rondinelle’. Anche questi si sottoporranno a tampone nelle prossime ore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del club lombardo, che attende ulteriori accertamenti e riscontri. Il giocatore positivo avrebbe manifestato sintomi ed è stato sottoposto al tampone nella giornata di martedì.

