Coronavirus, bollettino 19 agosto: 642 casi e 7 morti

Ben cinque regioni hanno avuto più di 50 casi nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero dei pazienti in terapia intensiva. Ecco il bollettino aggiornato

Tornano a salire i casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Come comunicato dal ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero, sono 642 i nuovi contagi (ieri 403). Le vittime, in totale, sono 35.412, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Si registrano inoltre 364 guariti, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 66, 8 in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 866 (+23 rispetto al giorno precedente). Sono infine 14.428 le persone in isolamento domiciliare (+240).

