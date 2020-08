Roma, UFFICIALE: Mirante positivo al Coronavirus

Roma, Mirante positivo al Coronavirus: a dare l’ufficialità è lo stesso portiere attraverso il suo profilo Instagram

Brutte notizie in casa Roma: Antonio Mirante è risultato positivo al Coronavirus. L’estremo difensore campano ha ufficializzato la notizia attraverso il suo profilo Instagram. “Mi sento bene, non ho alcun sintomo, né febbre né tosse e al momento sono in isolamento. Spero di guarire presto e di iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni” ha commentato il portiere giallorosso in un video pubblicato sui social.

