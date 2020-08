Le ultime di Calciomercato.it sul futuro del giovane talento di proprietà del Napoli, Gianluca Gaetano, che dovrebbe restare alla Cremonese

Gianluca Gaetano è vicinissimo al rinnovo del prestito alla Cremonese, dopo i sei mesi trascorsi da gennaio a luglio nella stagione anomala che volge al termine e la salvezza conquistata dal club lombardo. Bisoli, senza l’ansia della lotta salvezza, dovrebbe dargli più spazio e allora, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’e’ stata oggi una forte accelerazione per il rinnovo del prestito dal Napoli alla Cremonese. Nel weekend dovrebbe essere formalizzato il trasferimento, cosi’ Gaetano lunedi potrà iniziare la preparazione alla Cremonese preparandosi anche per il ritiro di Dimaro. Il talento napoletano classe ‘2000 potrà iniziare cosi’ la stagione direttamente alla Cremonese senza passare per il ritiro di Castel di Sangro come era stato delineato fino all’accelerazione del club lombardo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, duello per Gabriel: “Scelta tra oggi e domani”

Napoli, UFFICIALE: giocatore positivo al Coronavirus!