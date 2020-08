Calciomercato Napoli, duello per Gabriel: “Scelta tra oggi e domani”

Il Napoli è ancora sulle tracce del giovane Gabriel Magalhaes difensore del Lille cercato anche dall’Arsenal. L’annuncio del presidente

Sembra finalmente alle battute conclusive la telenovela relativa a Gabriel Magalhaes difensore del Lille cercato da Napoli e Arsenal. Azzurri e ‘Gunners’ se lo contendono da tempo e a far chiarezza ci ha provato il presidente del club transalpino, Gerard Lopez, che intervistato da ‘Talk Sport’ ha fatto il punto: “E’ giusto dire che Arsenal e Napoli sono fortemente interessate a Gabriel. Al ragazzo abbiamo concesso tutto il tempo per prendere una decisione. Gli abbiamo sempre detto che non avremmo mai creato un’asta di offerte in caso di accordi simili con due o tre club”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il presidente ha poi ribadito i tempi dell’affare: “Non esagero se dico che la scelta sarà fatta tra oggi e domani, ma non sono in grado di dire quale sia. Abbiamo dato qualche consiglio a Gabriel ma preferiamo non parlarne in pubblico. Arsenal? Non dico nulla”.

