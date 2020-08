Deulofeu nostalgico del calcio italiano e del Milan. E’ proprio il giocatore del Watford a dichiararlo nell’intervista rilasciata a Radio Onda Cero

Un recente passato in rossonero che non ha lasciato indifferente Gerard Deulofeu, oggi ancora al Watford, ma con un futuro neanche troppo lontano tutto da decidere, in cui potrebbe prendere quota la possibilità di un clamoroso ritorno.

Nell’intervista rilasciata a ‘Radio Onda Cero’, infatti, l’attaccante classe 1994 ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo la rottura del legamento crociato nel mese di febbraio e di un recupero che procede bene e che lo vedrà presto al top della condizione. Tuttavia, adesso quello che conta per lo spagnolo è lasciare il Watford per essere libero di accasarsi altrove.

“Il Milan è una opzione per il mio futuro”, ha dichiarato Deulofeu. “Sono stato veramente felice – ha aggiunto – ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier League”. Tre campionati, una sola scelta dunque. Ma il Milan, nel quale gli piacerebbe tornare come ha scritto Calciomercato.it e da lui confermato con questa intervista, ha dalla sua un forte legame affettivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, la verità di Rangnick: “Per me puntare su Ibrahimovic ha poco senso”

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Le ultime