Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Le ultime

Le ultime di calciomercato Milan si focalizzano su Zlatan Ibrahimovic e la sua permanenza nel club rossonero dove è tornato a metà della scorsa stagione

Zlatan Ibrahimovic è in procinto di prolungare il suo contratto col Milan per un’altra stagione, ovvero fino al giugno 2021. Lo riporta ‘Sky Sport’. Secondo l’emittente satellitare il campione svedese vuole restare e giocare ancora in Serie A, dunque il club rossonero è fiducioso di mettere in cassaforte l’accordo a stretto giro di posta, probabilmente prima della ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione prevista per martedì prossimo. Ibrahimovic dovrebbe legarsi ai rossoneri, dove è tornato a metà della scorsa stagione, con un ingaggio da almeno 5 milioni di euro.

