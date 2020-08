Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Tentativo di scambio alla pari

Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano su Paratici e la sua spedizione in Inghilterra per il nuovo numero 9. Possibile scambio alla pari

Paratici sempre al lavoro per regalare a Pirlo un nuovo bomber. Al di là di Dzeko, nel mirino sempre anche dell’Inter, e Milik, il Cfo bianconero ‘guarda’ soprattutto alla Premier. In tal senso può rivelarsi decisivo il suo viaggio in Inghilterra, nello specifico a Londra. Nel mirino Jimenez del Wolverhampton, probabilmente sponsorizzato dall’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, e il francese Lacazette che l’Arsenal è disposto a lasciar partire.

L’ex Lione ha le caratteristiche ideali per integrarsi sia con Dybala che con CR7, nonché un prezzo accessibile: si parla infatti di una valutazione intorno ai 35 milioni di euro. Secondo ‘Tribalfootball’, Paratici vuole mettere le mani sul 29enne attraverso uno scambio, meglio ancora se alla pari. Federico Bernardeschi, per la medesima fonte, scelto come contropartita per i ‘Gunners’ di Arteta. Il fantasista di Carrara, a quanto pare fresco di passaggio nella ‘scuderia’ di Raiola, è sulla lista di sbarco e ha una valutazione simile. Da valutare la sua disponibilità a trasferirsi a Londra, ma anche quella degli inglesi di portarselo a casa. Quella invece di Lacazette ci sarebbe già, sì alla Juve certificato.

