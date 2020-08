Calciomercato, accordo Roma e Napoli: scambio Milik – Under

Roma e Napoli hanno trovato una bozza d’accordo per lo scambio Milik – Under. Il polacco attende ancora la Juventus, ma la trattativa con i partenopei è in alto mare

Roma e Napoli lavorano all’ennesimo tentativo di scambio di questo “creativo” calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, i due club avrebbero già buttato giù una bozza d’accordo per un’operazione che riguarda i loro settori offensivi. Verso il San Paolo, con un assegno da 15 milioni di euro, si muoverebbe Cengiz Ünder, mentre all’Olimpico ci finirebbe Arkadiusz Milik, ormai fuori dal progetto partenopeo.

L’operazione, tecnicamente, avrebbe enorme senso per entrambe le compagini: i napoletani cercano l’erede di Callejon e i romanisti un’alternativa seria a Dzeko. Resta, però l’incognita Juventus. L’ex Ajax tratta da tempo con Fabio Paratici ed ha già raggiunto un accordo per ingaggio e durata del contratto, ma lo scambio da imbastire tra Vecchia Signora e azzurri è in alto mare perché il sì di Bernardeschi non arriva e le altre contropartite disponibili necessiterebbero di un bel po’ di cash a corredo.

La priorità di Milik è vestirsi di bianconero e il suo agente ha intenzione di aspettare il club campione d’Italia finché sarà possibile. Ma la Roma, come anticipato da Calciomercato.it a fine luglio, è un’opzione serissima.

