Calciomercato Napoli, UFFICIALE: tris di rinnovi per Gattuso

Il Napoli ha annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo per il rinnovo di tre giocatori: Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui firmano fino al 2025

Ottime notizie in casa per Gattuso. Nella giornata odierna il Napoli ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver trovato l’accordo per un tris di rinnovi. “Il Napoli ufficializza i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui fino al 2025″. Il prolungamento di contratto dei tre giocatori era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale. I tre azzurri si sono conquistati il rinnovo sul campo da gioco, disputando una grande stagione. In particolare da quando è arrivato Gattuso, Di Lorenzo e Mario Rui hanno dimostrato di poter essere elementi fondamentali per la compagine partenopea.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

✍️ Ufficiali i rinnovi in azzurro di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025.

👉 https://t.co/2tQphhf4eW 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CALVLZwr49 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2020



RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, il padre di David Silva risponde a Tare: “Non c’era niente di chiuso”

Calciomercato Parma, UFFICIALE: arriva il nuovo Ds

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: nuovo assalto a Ronaldo | Contatti in corso