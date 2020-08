Calciomercato Milan e Napoli, Leeds-Gonzalez | Confermata anticipazione CM.IT

Trova conferme l’interessamento del Leeds di Bielsa per Nicolas Gonzalez, talento osservato anche dal Milan e dal Napoli

Il neopromosso Leeds di Marcelo Bielsa fa sul serio per Nicolas Gonzalez, 22enne attaccante argentino seguito dal Milan e anche dal Napoli. Come riportato dal ‘The Guardian’, il club inglese ha espresso forte interesse per il centravanti dello Stoccarda, così come il Brighton. Trova dunque importanti conferme l’anticipazione di Calciomercato.it: l’interessamento del Leeds è piuttosto concreto, mentre dall’Italia non si sono registrati passi in avanti dopo i sondaggi del mese scorso. Lo Stoccarda, dal canto suo, parte da una valutazione di circa 20 milioni di euro. Si attendono ora ulteriori sviluppi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

