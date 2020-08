Calciomercato Torino, UFFICIALE: Ansaldi rinnova

Il Torino ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Cristian Ansaldi. Il comunicato ufficiale del club granata

Cristian Ansaldi e il Torino ancora insieme per almeno un’altra stagione. È ufficiale il rinnovo del laterale argentino fino al 2021. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Cristian Ansaldi fino al 30 giugno 2021”. Nel pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo di Ujkani, anche lui fino al 2021. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

